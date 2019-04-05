2019-04-05T15:30:08+03:00
Общество

В апреле и мае в Твери запланировано шесть массовых субботников

Принять участие в уборках могут все желающие
Виктория ФОМИНА
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Участникам дадут весь необходимый инвентарьУчастникам дадут весь необходимый инвентарьФото: Асхат БАРДЫНОВ
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В Твери приняли постановление «О проведении месячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории города в 2019 году». Массовые уборки во всех районах областного центра пройдут с 13 апреля по 25 мая.

Первый субботник назначен на 13 апреля. После этого уборки запланированы на 20, 25 апреля и 7, 18 и 25 мая. Всем желающим присоединится выдадут инвентарь, мешки для сбора мусора и перчатки.

Кроме того, план мероприятий по санитарной очистке города включает в себя:

– очистку придомовой территории, скверов, парков, тротуаров, газонов от мусора;

– уборку рынков от мусора и ремонт малых архитектурных форм;

– ликвидацию несанкционированных навалов мусора;

– приведение в порядок контейнеров, малых архитектурных форм;

– уборку и обрезку сухих, аварийных деревьев, а также поросли;

– посадку деревьев, кустарников и цветов;

– восстановление разрытий после ликвидации аварий на придомовых территориях и улицах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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