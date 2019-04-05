В апреле и мае в Твери запланировано шесть массовых субботников
В Твери приняли постановление «О проведении месячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории города в 2019 году». Массовые уборки во всех районах областного центра пройдут с 13 апреля по 25 мая.
Первый субботник назначен на 13 апреля. После этого уборки запланированы на 20, 25 апреля и 7, 18 и 25 мая. Всем желающим присоединится выдадут инвентарь, мешки для сбора мусора и перчатки.
Кроме того, план мероприятий по санитарной очистке города включает в себя:
– очистку придомовой территории, скверов, парков, тротуаров, газонов от мусора;
– уборку рынков от мусора и ремонт малых архитектурных форм;
– ликвидацию несанкционированных навалов мусора;
– приведение в порядок контейнеров, малых архитектурных форм;
– уборку и обрезку сухих, аварийных деревьев, а также поросли;
– посадку деревьев, кустарников и цветов;
– восстановление разрытий после ликвидации аварий на придомовых территориях и улицах.
ИСТОЧНИК KP.RU