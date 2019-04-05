Мужчина получил пожизненное лишение свободы за убийство и изнасилование школьницы в Тверской области

СЕГОДНЯ 14:58 2019-04-05T15:01:53+03:00

Первые пять лет он проведёт в тюрьме, далее отправится в колонию особого режима

Изменить размер текста: A A

В Тверском областном суде назначили наказание мужчине, который изнасиловал и убил 14-летнюю девочку. Трагедия произошла 18 августа 2018 году между деревнями Жар и Ляпино Осташковского района.

Напомним, пьяный 62-летний мужчина на дороге заметил школьницу, которая каталась на велосипеде. Последовав за ней, он зашел в деревянную постройку. Там мужчина совершил изнасилование и иные действия сексуального характера в отношении девочки, после чего жестоко убил ее. После этого он выбросил одежду пострадавшей и орудие, чтобы скрыть следы преступления.

В пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области напомнили, что мужчина ранее уже был судим. Из мест лишения свободы он вышел в 2016 году.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему пожизненное лишение свободы. Первые пять лет он проведёт в тюрьме, далее отправится в колонию особого режима.

Мужчина последовал за девочкой в заброшенную постройку Фото: СУ СК РФ по Тверской области

ИСТОЧНИК KP.RU