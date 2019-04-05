2019-04-05T15:01:53+03:00
Происшествия

Мужчина получил пожизненное лишение свободы за убийство и изнасилование школьницы в Тверской области

Первые пять лет он проведёт в тюрьме, далее отправится в колонию особого режима
Виктория ФОМИНА
Поделиться:
Суд признал мужчину виновным и назначил ему пожизненное лишение свободыСуд признал мужчину виновным и назначил ему пожизненное лишение свободыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Тверском областном суде назначили наказание мужчине, который изнасиловал и убил 14-летнюю девочку. Трагедия произошла 18 августа 2018 году между деревнями Жар и Ляпино Осташковского района.

Напомним, пьяный 62-летний мужчина на дороге заметил школьницу, которая каталась на велосипеде. Последовав за ней, он зашел в деревянную постройку. Там мужчина совершил изнасилование и иные действия сексуального характера в отношении девочки, после чего жестоко убил ее. После этого он выбросил одежду пострадавшей и орудие, чтобы скрыть следы преступления.

В пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области напомнили, что мужчина ранее уже был судим. Из мест лишения свободы он вышел в 2016 году.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему пожизненное лишение свободы. Первые пять лет он проведёт в тюрьме, далее отправится в колонию особого режима.

Мужчина последовал за девочкой в заброшенную постройку Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Мужчина последовал за девочкой в заброшенную постройку Фото: СУ СК РФ по Тверской области

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Более 70 коллективов выступили на гала-представлении фестиваля детского творчества в Твери
Более 2500 семей Тверской области получают поддержку в связи с рождением первенца
Мужчина остановил двигающуюся без водителя машину с детьми в Тверской области
В Твери уничтожили более 3,5 килограммов санкционного сыра
Трое мужчин в Тверской области занимались незаконной охотой
Очередной "Контроль трезвости" стартует на дорогах Тверской области
В апреле и мае в Твери запланировано шесть массовых субботников
20-летний парень-рецидивист угнал у отца машину в Тверской области
Весна пришла: голый мужчина убегал от полицейской машины в Твери
Налог на землю под гаражами и автокооперативами в Твери снижать не будут
Легковушка столкнулась с маршруткой в Твери
Управляющую компанию из Твери оштрафовали за задержку расчёта с ресурсоснабжающими организациями
Вокально-танцевальная студия «Золотая маниста» отметит свой юбилей двумя концертами в Твери
Мошенники выдавали себя за полицейских и обманывали пенсионеров из Тверской области
В Тверской области чиновница заключила договор на перевозку сотрудников со своей родственницей
Жители Твери смогут обменяться интересными кадрами на "Фотосушке"
Дороги в Твери должны отремонтировать до октября
Сильнейшие спортсмены Твери соберутся на чемпионате города по плаванию
Сточные воды без очистки сбрасывались в озеро Тверской области
Пьяный водитель без прав спровоцировал аварию в Тверской области
В Тверской области по-прежнему дорожают овощи