Мужчина получил пожизненное лишение свободы за убийство и изнасилование школьницы в Тверской области
В Тверском областном суде назначили наказание мужчине, который изнасиловал и убил 14-летнюю девочку. Трагедия произошла 18 августа 2018 году между деревнями Жар и Ляпино Осташковского района.
Напомним, пьяный 62-летний мужчина на дороге заметил школьницу, которая каталась на велосипеде. Последовав за ней, он зашел в деревянную постройку. Там мужчина совершил изнасилование и иные действия сексуального характера в отношении девочки, после чего жестоко убил ее. После этого он выбросил одежду пострадавшей и орудие, чтобы скрыть следы преступления.
В пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области напомнили, что мужчина ранее уже был судим. Из мест лишения свободы он вышел в 2016 году.
Суд признал мужчину виновным и назначил ему пожизненное лишение свободы. Первые пять лет он проведёт в тюрьме, далее отправится в колонию особого режима.
Мужчина последовал за девочкой в заброшенную постройку Фото: СУ СК РФ по Тверской области
ИСТОЧНИК KP.RU