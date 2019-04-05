2019-04-05T14:24:45+03:00
Происшествия

20-летний парень-рецидивист угнал у отца машину в Тверской области

Молодой человек решил доехать до друзей
Виктория ФОМИНА
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В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело Фото: УМВД России по Тверской областиВ отношении фигуранта возбуждено уголовное дело Фото: УМВД России по Тверской области
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70-летний житель Кашина Тверской области сообщил в полицию, что у него угнали автомобиль марки «Рено». Ущерб составил 600 000 рублей.

Машина стояла в гараже во дворе жилого дома на улице Ленина.

Полицейские составили ориентировку на розыск транспортного средства. Информацию передали всем патрулирующим нарядам. Стражи порядка обследовали улицы и автодороги, по которым мог двигаться злоумышленник.

Похожую машину заметили в Калязине. Угонщиком оказался 20-летний сын потерпевшего. Молодой человек не работает и ранее уже был судим за аналогичное преступление.

В УМВД России по Тверской области рассказали, что парень в день происшествия хотел навестить друзей в соседнем городе. Ключи от автомобиля он забрал у отца, когда тот уснул.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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