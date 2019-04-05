Налог на землю под гаражами и автокооперативами в Твери снижать не будут

СЕГОДНЯ 13:19 2019-04-05T13:27:36+03:00

В конце прошлого года она выросла с 0,3% до 1,5%

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Власти Твери решили не снижать ставку земельного налога под гаражами. Об этом стало известно после заседания постоянного комитета по бюджету и налогам.

Напомним, что в конце 2018 года было принято решение повысить налоговую ставку для земельных участков под автокооперативами и гаражами с 0,3% до 1,5%. Однако это решение было принято владельцами гаражей мягко говоря не очень позитивно.

В попытках разобраться с ситуацией было созвана рабочая группа. Руководители гаражных кооперативов после определения кадастровой стоимости обращаются за снижением ее размера, и эта мера автоматически уменьшает размер налогового платежа. Кроме того по мнению специалистов многие собственники гаражей пользуются федеральными льготами по уменьшению налоговой базы, поэтому говорить о пятикратном повышении налога некорректно.

ИСТОЧНИК KP.RU