Легковушка столкнулась с маршруткой в Твери

СЕГОДНЯ 13:00 2019-04-05T13:00:07+03:00

Во время аварии пострадала девушка

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В Твери в пятницу, 5 апреля, около 11:00 на пересечении Волоколамского проспекта и улицы Фадеева легковушка столкнулась с маршруткой.

По предварительной информации, автомобиль марки “BMW” и автобус маршрутного такси №24 “Mercedes Sprinter” ехали в одном направлении на разрешающий сигнал. Подробности дорожно-транспортного происшествия уточняются. На месте работают сотрудники региональной Госавтоинспекции.

В результате аварии пострадала 18-летняя пассажирка легковушки. Она получила незначительные травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU