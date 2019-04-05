Легковушка столкнулась с маршруткой в Твери
Во время аварии пострадала девушка
Из-за аварии образовалась пробка Фото: vk.com/ПОДСЛУШАНО У ВОДИТЕЛЕЙ. ТВЕРЬ/Мария Городилова
Изменить размер текста:
В Твери в пятницу, 5 апреля, около 11:00 на пересечении Волоколамского проспекта и улицы Фадеева легковушка столкнулась с маршруткой.
По предварительной информации, автомобиль марки “BMW” и автобус маршрутного такси №24 “Mercedes Sprinter” ехали в одном направлении на разрешающий сигнал. Подробности дорожно-транспортного происшествия уточняются. На месте работают сотрудники региональной Госавтоинспекции.
В результате аварии пострадала 18-летняя пассажирка легковушки. Она получила незначительные травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU