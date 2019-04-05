Вокально-танцевальная студия «Золотая маниста» отметит свой юбилей двумя концертами в Твери

СЕГОДНЯ 11:51 2019-04-05T11:52:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Вокально-танцевальной студии «Золотая маниста» исполняется 10 лет. По этому случае в Твери пройдет сразу два юбилейных концерта.

Первый день рождения состоится 7 апреля в 14:00 - в ДЦ «Истоки». А второй - 13 апреля в 16:00 - в ДК «Синтетик».

В программе - танцы народов мира, песни, розыгрыши. Ожидаются и специальные гости - шоу-группа «Goldehstars», танцевальный дуэт Наталья Чернина и Евгений Гуреев, певица Наталья Розенберг, ансамбль "Сударушка", Алексей Балфеткин и другие артисты.

Почетным гостем концертов станет артист Василий Федорович Васильев (исполнил роль Яшки-цыгана в фильме "Неуловимые мстители" - Ред.)

Вокально-хореографическая студия «Золотая маниста» была основана в 2009 году. Неизменные руководители которого - Есения Мерцалова и Александр Евстифеев. За это время обучение здесь прошли несколько сотен детей в возрасте от 5 до 17 лет. Также в студии обучают танцам и вокалу взрослых. В настоящее время в коллективе порядка 60 детей от 5 до 17 лет.

Вход на концерты свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU