Мошенники выдавали себя за полицейских и обманывали пенсионеров из Тверской области
Тверские полицейские завершили расследование уголовного дела о мошенничестве. Оперативникам удалось выяснить, что группа лиц в Республике Крым обманывала пожилых жителей Тверской области.
Мошенники случайным набором звонили на домашние и мобильные телефоны пожилых людей и сообщали им о том, что близкий человек – сын или внук якобы попал в беду.
Фигуранты представлялись сотрудниками правоохранительных органов и за свои услуги просили крупную сумму. За деньгами они присылали курьера-таксиста.
Не подозревая, что стали жертвами мошенников, пенсионеры передавали деньги злоумышленникам.
Полицейские установили, что мошенники причастны к 27 эпизодам противоправной деятельности. Злоумышленниками оказались жители Симферополя. Подозреваемые были задержаны и заключены под стражу при содействии сотрудников УМВД по Республике Крым.
В УМВД России по Тверской области сообщили, что мошенникам грозит до пяти лет колонии. Дело уже передано в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU