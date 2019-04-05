2019-04-05T11:45:09+03:00
Происшествия

Мошенники выдавали себя за полицейских и обманывали пенсионеров из Тверской области

Они требовали деньги за помощь родственнику, который попал в беду
Виктория ФОМИНА
Поделиться:
Полицейские установили, что мошенники причастны к 27 эпизодам противоправной деятельностиПолицейские установили, что мошенники причастны к 27 эпизодам противоправной деятельностиФото: Кирилл ЧАЩИН
Изменить размер текста:

Тверские полицейские завершили расследование уголовного дела о мошенничестве. Оперативникам удалось выяснить, что группа лиц в Республике Крым обманывала пожилых жителей Тверской области.

Мошенники случайным набором звонили на домашние и мобильные телефоны пожилых людей и сообщали им о том, что близкий человек – сын или внук якобы попал в беду.

Фигуранты представлялись сотрудниками правоохранительных органов и за свои услуги просили крупную сумму. За деньгами они присылали курьера-таксиста.

Не подозревая, что стали жертвами мошенников, пенсионеры передавали деньги злоумышленникам.

Полицейские установили, что мошенники причастны к 27 эпизодам противоправной деятельности. Злоумышленниками оказались жители Симферополя. Подозреваемые были задержаны и заключены под стражу при содействии сотрудников УМВД по Республике Крым.

В УМВД России по Тверской области сообщили, что мошенникам грозит до пяти лет колонии. Дело уже передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24