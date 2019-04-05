2019-04-05T11:22:01+03:00
Общество

Жители Твери смогут обменяться интересными кадрами на "Фотосушке"

В рамках акция пройдут конкурсы, мастер-классы и выставки
Виктория ФОМИНА
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"Фотосушка" - это фестиваль фотохудожников и тех, кто просто любит рассказывать истории и делиться эмоциями через фотографии"Фотосушка" - это фестиваль фотохудожников и тех, кто просто любит рассказывать истории и делиться эмоциями через фотографииФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В Твери опять пройдет "Фотосушка". Фестиваль по обмену фотографиями запланирован на 13 апреля в Подростково-молодежном центре на базе клуба "Матрица" (Набережная Афанасия Никитина 24 а).

"Фотосушка" - это фестиваль фотохудожников и тех, кто просто любит рассказывать истории и делиться эмоциями через фотографии.

Напоминаем, что в рамках акции любой желающий может повесить свои снимки на веревке, закрепив их бельевыми прищепками. Также каждый участник может забрать любые понравившиеся фотографии. Свои работы можно подписать, указать на обороте координаты для связи или необычное послание её будущему обладателю.

Организаторы рассказали, что запанированы также интересные мастер-классы. Участникам расскажут о том, как избежать ошибки при фотосъемке, как правильно выбирать свет и позировать.

Основные правила "Фотосушки" можно узнать в группе мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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