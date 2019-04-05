2019-04-05T11:01:13+03:00
Общество

Дороги в Твери должны отремонтировать до октября

В этом году развернется самая масштабная ремонтная кампания за последние десятилетие
Виктория ФОМИНА
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Неужели автомобилисты смогут ездить, не боясь провалиться в яму?Неужели автомобилисты смогут ездить, не боясь провалиться в яму?Фото: Сергей ГРАЧЕВ
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В 2019 году в Тверской области отремонтируют 104 километра автодорог регионального значения. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В Твери планируют привести в порядок 24 объекта улично-дорожной сети общей протяжённостью более 33 километров. Работы пройдут во всех районах города. Контролировать процесс будут члены Общественной палаты совместно с представителями администрации Твери.

Согласно условиям программы все работы должны быть завершены в октябре.

В администрации Твери рассказали, что ремонтная кампания-2019 обещает стать самой масштабной за последние десятилетие. Город получает финансирование на эти цели не только в рамках нацпроекта, но и из региональной казны (более 700 млн рублей).

Дороги планируют делать с использованием щебеночно-мастичного асфальтобетона. Этот материал достойно зарекомендовавший себя при проведении ремонтной кампании 2017 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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