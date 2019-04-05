2019-04-05T10:42:48+03:00
Спорт

Сильнейшие спортсмены Твери соберутся на чемпионате города по плаванию

Состязания будут идти два дня в бассейне «Пролетарка»
Виктория ФОМИНА
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В Твери 5 и 6 апреля состоится чемпионат города по плаваниюВ Твери 5 и 6 апреля состоится чемпионат города по плаваниюФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Твери 5 и 6 апреля состоится чемпионат города по плаванию. В соревнованиях будут участвовать сильнейшие пловцы Твери не моложе 2006 года рождения. Уровень подготовки у спортсменов требуется не ниже третьего спортивного разряда.

Соберутся участники в бассейне «Пролетарка». Им предстоит проплыть брассом, баттерфляем, на спине, сдать комплексное плавание и вольный стиль. Дистанции - 50, 100, 200 и 400 метров.

Торжественное открытие чемпионата запланировано на 14:40 5 апреля. Уже в 15:00 будет дан первый старт. Итоги соревнований подведут к 13:00 6 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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