Сточные воды без очистки сбрасывались в озеро Тверской области

СЕГОДНЯ 10:00 2019-04-05T10:00:42+03:00

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В Пеновском районном суде Тверской области рассмотрели гражданское дело по иску Осташковского межрайонного природоохранного прокурора к организации, которая занимается эксплуатацией очистных сооружений.

Компания работала на основании договора аренды в Пено. Ее сотрудники делали водоотведение промышленных сточных вод и сбрасывали их в озеро Волго. Водоем входит в систему Верхневолжского водохранилища и используется для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населенных пунктов.

Был проведен анализ, который показал, что концентрация загрязняющих веществ в сбрасываемых сточных водах превышает норму в несколько раз. Содержится там фосфат-иона (на пять раз больше, чем допустимо), ионы аммония (в три раза больше).

Прокуратура пришла к выводу, что организация сбрасывает стоки без очистки и своими действиями наносит вред экологии Пеновского района.

В пресс-службе суда сообщили, что ответчик заявил, что очистные сооружения находятся в ветхом состоянии и требуют реконструкции. В итоге суд встал на сторону прокуратуры и обязал предприятие в течение шести месяцев устранить нарушения.

Ранее организация уже была привлечена к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

ИСТОЧНИК KP.RU