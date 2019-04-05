2019-04-05T09:46:19+03:00
Происшествия

Пьяный водитель без прав спровоцировал аварию в Тверской области

Во время столкновения пострадали три человека
Виктория ФОМИНА
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ДТП произошло на встречной полосе Фото: УГИБДД России по Тверской областиДТП произошло на встречной полосе Фото: УГИБДД России по Тверской области
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В Нелидово Тверской области 4 апреля около 20:30 водитель без прав спровоцировал аварию. На улице Матросова столкнулись “ВАЗ-2121” и “RENAULT LAGUNA”.

По информации региональной Госавтоинспекции, 35-летний водитель отечественной легковушки ехал в сторону площади Ленина. Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в иномарку.

Травмы во время аварии получили: 35-летний водитель “RENAULT”, водитель и 27-летняя пассажирка “ВАЗа”, которые не были пристегнуты ремнем безопасности.

Кроме того, автоинспекторы установили, что виновник аварии не имеет водительского удостоверения. Он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. В момент данной аварии водитель сел за руль в состоянии опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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