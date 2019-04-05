Пьяный водитель без прав спровоцировал аварию в Тверской области
В Нелидово Тверской области 4 апреля около 20:30 водитель без прав спровоцировал аварию. На улице Матросова столкнулись “ВАЗ-2121” и “RENAULT LAGUNA”.
По информации региональной Госавтоинспекции, 35-летний водитель отечественной легковушки ехал в сторону площади Ленина. Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в иномарку.
Травмы во время аварии получили: 35-летний водитель “RENAULT”, водитель и 27-летняя пассажирка “ВАЗа”, которые не были пристегнуты ремнем безопасности.
Кроме того, автоинспекторы установили, что виновник аварии не имеет водительского удостоверения. Он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. В момент данной аварии водитель сел за руль в состоянии опьянения.
ИСТОЧНИК KP.RU