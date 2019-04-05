В Тверской области по-прежнему дорожают овощи

СЕГОДНЯ 09:12 2019-04-05T09:12:54+03:00

Морковь и капуста каждую неделю прибавляют почти по 10% Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Морковь и капуста каждую неделю прибавляют почти по 10%

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Тверьстат посчитал, насколько в Тверской области на минувшей неделе подорожала потребительская корзина. По-прежнему в регионе растут цены на овощи – морковь прибавила 9%, капуста 7,2%, репчатый лук 3,6%. Также подорожал чай на 3,1% и жирный творог на 2%. Менее 2% прибавили к стоимости вермишель, молоко, сахар-песок, мороженая рыба и сосиски.

Дешевле в регионе стала вареная колбаса (-3,2%) и яблоки (-2%). Также было отмечено незначительное понижение (менее 1 %) стоимости подсолнечного масла, маргарина, сметаны, куриных яиц, печенья и конфет, макарон и риса.

ИСТОЧНИК KP.RU