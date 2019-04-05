2019-04-05T08:09:16+03:00
Общество

Четыре представителя Тверской области победили во всероссийском конкурсе «Лучшие руководители РФ»

Конкурс проводился на основе многокомпонентного анализа
Виктория ФОМИНА
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Среди победителей всероссийского конкурса – четыре участника из Тверской областиСреди победителей всероссийского конкурса – четыре участника из Тверской областиФото: Василий ХОДАРЕВ
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Управленцы из Тверской области приняли участие во Всероссийском конкурсе «Лучшие руководители РФ», который проходил с 21 мая 2018 года по 18 февраля 2019 года. Всего в нем участвовало около 30 тысяч человек из всех регионов страны.

Среди победителей – четыре участника из Тверской области. Их работа была отмечена на федеральном уровне.

Победу в конкурсе одержали: заместитель директора по учебно-воспитательной работе Осташковского детского дома Любовь Чугунова, глава Куженкинского сельского поселения Бологовского района Ольгь Логинова, директор Тверского технологического колледжа Юлия Скворцова и директора Тверского лицея Инна Мейстер.

«Лучшие руководители РФ» – это открытый конкурс. Он проводится с целью выяснить и поддержать перспективных и ответственных управленцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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