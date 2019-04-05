Четыре представителя Тверской области победили во всероссийском конкурсе «Лучшие руководители РФ»
Управленцы из Тверской области приняли участие во Всероссийском конкурсе «Лучшие руководители РФ», который проходил с 21 мая 2018 года по 18 февраля 2019 года. Всего в нем участвовало около 30 тысяч человек из всех регионов страны.
Среди победителей – четыре участника из Тверской области. Их работа была отмечена на федеральном уровне.
Победу в конкурсе одержали: заместитель директора по учебно-воспитательной работе Осташковского детского дома Любовь Чугунова, глава Куженкинского сельского поселения Бологовского района Ольгь Логинова, директор Тверского технологического колледжа Юлия Скворцова и директора Тверского лицея Инна Мейстер.
«Лучшие руководители РФ» – это открытый конкурс. Он проводится с целью выяснить и поддержать перспективных и ответственных управленцев.
ИСТОЧНИК KP.RU