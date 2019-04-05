Тверь уступила звание "Самого спортивного муниципалитета" Конаковскому району

СЕГОДНЯ 08:40 2019-04-05T08:40:37+03:00

В Тверской области определили муниципалитеты, где лучше всего организована спортивная работа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тверской области определили территории, где лучше всего организована спортивная работа

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В Тверской области подвели итоги ежегодного конкурса на лучшую организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в 2018 год. Соревновались между собой все муниципальные образования.

По информации областного комитета по физической культуре и спорту, победителей и лауреатов конкурса разбили на четыре группы (в зависимости от численности населения).

В первой группе (свыше 40 тысяч жителей) первое место занял Конаковский район, второе – Тверь, третье – Торжок.

Во второй группе (свыше 20 тысяч жителей) победу одержал Осташковский городской округ, второе место у Старицкого района, а третье – у Лихославлького.

Третью группу (свыше 10 тысяч жителей) возглавил Городской округ ЗАТО «Озерный», далее идут Краснохолмский, Зубцовский, Торопецкий и Рамешковский районы.

В четвертой группе (менее 10 тысяч жителей) победил Сандовский район, «серебро» у ЗАТО «Солнечный», а «бронза» у - Жарковского района.

ИСТОЧНИК KP.RU