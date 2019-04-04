2019-04-04T23:30:08+03:00
Звезды

В Планетарии Твери отметят День космонавтики

Билеты необходимо бронировать заранее
Ирина ТАРАСОВА
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13 апреля Планетарий Дворца творчества детей и молодежи Твери приглашает детей и их родителей на беседу "Штурм космоса начат!"

В 13:00 и в 14.00 на встрече ждут детей в возрасте 6-9 лет и их родителей.

- В беседе ребята узнают: какому событию посвящен праздник " День космонавтики", кто первым побывал в космосе, где в настоящее время живут и работают космонавты на орбите ... Обязательно полюбуемся звездным небом и познакомимся с созвездиями весеннего неба, - рассказывают в Планетарии.

Внимание! Заказать билеты можно только по электронной почте: astronom-dtdm@yandex.ru Всего 20 посадочных мест.

- Обязательно указать в заявке имя, фамилию, количество билетов и время удобное для Вас. Вам придет подтверждение о том, что заявка принята. Стоимость билета 150 рублей. (Билеты приобретаются в планетарии по окончании беседы), - уточняют организаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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