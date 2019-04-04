Автомобилистов Тверской области предупреждают о ночном гололеде

СЕГОДНЯ 19:26 2019-04-04T19:26:50+03:00

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За минувшие сутки, 3 апреля, в Тверской области не было зарегистрировано аварий с пострадавшими.

В региональной Госавтоинспекции напоминают водителям, что к порядку на дорогах нужно стремиться не из-за угрозы штрафа, а прежде всего потому, что нужно дорожить человеческой жизнью.

В ведомство предупреждает автомобилистов о прогнозируемых переменах в погодных условиях. В на пятницу, 5 апреля, ожидается перепад температур от -7 местами по области до +12 днем. Из-за этого на дорогах может образоваться гололед. Поэтому в утренние и вечерние часы следует выбирать скоростной режим, который соответствует дорожным условиям, избегать резких маневров и торможений.

ИСТОЧНИК KP.RU