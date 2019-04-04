Пенсионерка из Петербурга разыскивает внука, который ушёл гулять и очнулся в Твери

СЕГОДНЯ 19:11 2019-04-04T19:11:57+03:00

Жительница северной столицы, обратилась в полицию с заявлением о пропаже внука Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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58-летняя пенсионерка, жительница северной столицы, обратилась в полицию с заявлением о пропаже внука 3 апреля. У мальчика нет родителей и бабушка является его опекуном.

Как сообщают "Невские новости", внук, ученик восьмого класса, 31 марта в 15:00 ушёл гулять и домой не вернулся. На следующее утро он позвонил бабушке и сказал, что находится в Твери, но как попал сюда не помнит.

Вечером внук сообщил, что едет в Москву. Последнее сообщение мальчик написал бабушке 2 апреля, сообщив, что в 23:50 отправляется на автобусе из Москвы в Санкт-Петербург. Но так домой и не вернулся.

Приметы пропавшего: на вид лет 15 лет, рост 178 см, лицо прямоугольное, бледное, брови прямые, волосы прямые светло-русые, коротко пострижены на висках. На затылке родимое пятно красного цвета, татуировки на шее в виде штрих-кода, на правой руке надпись «вишня», на четырёх пальцах левой - «соня».

Был одет в спортивную серую куртку и чёрные штаны с белыми лампасами, толстовку на молнии с капюшоном, чёрные кроссовки.

ИСТОЧНИК KP.RU