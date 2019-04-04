35 инженеров из Тверской области стали победителями и лауреатами Всероссийского конкурса

СЕГОДНЯ 18:46 2019-04-04T18:46:22+03:00

Всего в конкурсе участвовали более 70 тысяч человек из 58 регионов страны

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Представители Тверской области приняли участие в победителями XIX Всероссийского конкурса «Инженер года – 2018». 35 специалистов предприятий и научных организаций региона стали лауреатами и победителями. Торжественное награждение состоится на 25 апреля 2019 года.

Конкурс «Инженер года» направлен на выявление и распространение передового опыта и достижений ведущих инженеров страны. Лучший выбирают по направлениям: «Профессиональные инженеры» и «Инженерное искусство молодых».

В предварительном этапе конкурса приняли участие более 70 тысяч человек из 58 регионов страны. Дипломы и памятные медали «Лауреат конкурса» получили 224 специалистов в номинации «Профессиональные инженеры», 157 человек – по версии «Инженерное искусство молодых».

ИСТОЧНИК KP.RU