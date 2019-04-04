2019-04-04T18:52:41+03:00
Общество

Дорогу «Вышний Волочёк- Бежецк – Сонково» отремонтируют в Тверской области

На ремонт трассы из областного бюджета планируется направить порядка 237 млн рублей
Виктория ТУШКОВА
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Дорога включена в Программу дорожных работ на 2019 годДорога включена в Программу дорожных работ на 2019 годФото: Андрей МИРЕЙКО
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Автодорога регионального значения «Вышний Волочёк- Бежецк – Сонково» связывает города Вышний Волочек, Удомлю, Максатиху и Бежецк с другими населёнными пунктами. Средняя интенсивность движения по этой трассе составляет более 3300 автомобилей в сутки.

По сообщению правительства региона, дорога включена в Программу дорожных работ на 2019 год, до октября планируется провести ремонт на участках протяжённостью 28 км.

На ремонт трассы из областного бюджета планируется направить порядка 237 млн рублей. Отдельно будет рассмотрен вопрос о возможном проведении дорожных работ ещё на двух участках, не вошедших в программу ремонта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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