На остановке в Твери столкнулись два троллейбуса

СЕГОДНЯ 17:23 2019-04-04T17:23:07+03:00

Один электротранспорт скатился в другой

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В Твери в среду, 3 апреля, столкнулись два троллейбуса. Авария произошла вечером на пересечении Волоколамского проспекта и проспекта Победы возле остановки по направлению из центра.

Очевидцы в группе "Транспорт Твери: Трамвай, Автобус, Троллейбус" рассказали, что троллейбус остановился на остановке, но внезапно начал катиться назад. Он врезался во второй троллейбус, который подъезжал к остановке следом.

В аварии никто не пострадал, но у одного троллейбуса разбилось лобовое стекло. Также было временно ограничено движение электротранспорта.

По предварительным данным, причиной аварии стала неисправность тормозной системы троллейбуса.

ИСТОЧНИК KP.RU