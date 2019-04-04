2019-04-04T17:23:07+03:00
Происшествия

На остановке в Твери столкнулись два троллейбуса

Один электротранспорт скатился в другой
Виктория ФОМИНА
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Троллейбус скатился в другой троллейбус Фото: vk.com/Транспорт Твери: Трамвай, Автобус, ТроллейбусТроллейбус скатился в другой троллейбус Фото: vk.com/Транспорт Твери: Трамвай, Автобус, Троллейбус
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В Твери в среду, 3 апреля, столкнулись два троллейбуса. Авария произошла вечером на пересечении Волоколамского проспекта и проспекта Победы возле остановки по направлению из центра.

Очевидцы в группе "Транспорт Твери: Трамвай, Автобус, Троллейбус" рассказали, что троллейбус остановился на остановке, но внезапно начал катиться назад. Он врезался во второй троллейбус, который подъезжал к остановке следом.

В аварии никто не пострадал, но у одного троллейбуса разбилось лобовое стекло. Также было временно ограничено движение электротранспорта.

По предварительным данным, причиной аварии стала неисправность тормозной системы троллейбуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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