2019-04-04T16:35:02+03:00
Звезды

Жителей Твери приглашают на выставку картин «Золотой поцелуй»

Представленные работы – это факсимильное воспроизведение подлинника
Виктория ФОМИНА
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Работать выставка будет работать до 12 мая Фото: администрация ТвериРаботать выставка будет работать до 12 мая Фото: администрация Твери
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В четверг, 4 апреля, в Малом зале городского музейно-выставочного центра Твери отрылась выставка «Золотой поцелуй». Экспозиция посвящена творчеству художников-модернистов Густава Климта, Альфонса Мухи и Анри де Тулуз-Лотрека.

Гости увидят на выставке репродукции высочайшего качества. Например, работы в технике «жикле», которая позволяет воссоздать бессмертные шедевры на натуральном холсте, воспроизвести все нюансы цвета и светотени, передать характер и фактуру мазка. Эта цифровая художественная репродукция – не имитация, а точное, факсимильное воспроизведение подлинника. Для каждой картины подготовлено сопроводительное описание и история создания.

Работать выставка будет работать до 12 мая по адресу: Тверь, улица Советская, 54.

Напомним, что в Твери также работает фотовыставка «Мартовские коты».

ИСТОЧНИК KP.RU

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