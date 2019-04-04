Жителей Твери приглашают на выставку картин «Золотой поцелуй»
В четверг, 4 апреля, в Малом зале городского музейно-выставочного центра Твери отрылась выставка «Золотой поцелуй». Экспозиция посвящена творчеству художников-модернистов Густава Климта, Альфонса Мухи и Анри де Тулуз-Лотрека.
Гости увидят на выставке репродукции высочайшего качества. Например, работы в технике «жикле», которая позволяет воссоздать бессмертные шедевры на натуральном холсте, воспроизвести все нюансы цвета и светотени, передать характер и фактуру мазка. Эта цифровая художественная репродукция – не имитация, а точное, факсимильное воспроизведение подлинника. Для каждой картины подготовлено сопроводительное описание и история создания.
Работать выставка будет работать до 12 мая по адресу: Тверь, улица Советская, 54.
Напомним, что в Твери также работает фотовыставка «Мартовские коты».
ИСТОЧНИК KP.RU