2019-04-04T16:01:27+03:00
Происшествия

Пьяный мужчина устроил стрельбу в магазине и смертельно ранил охранника

Злоумышленник разозлился, обнаружив, что в бутылке мало водки
Виктория ФОМИНА
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Мужчина взял пистолет неустановленной марки и ворвался в магазинМужчина взял пистолет неустановленной марки и ворвался в магазинФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Тверской областной суд рассмотрит уголовное дело в отношении 59-летнего мужчины, который год назад строил стрельбу в магазине.

Следствие установило, что 26 апреля 2018 года пьяный мужчина купил в магазине «Микс» бутылку водки объемом в 0,5 литра. Придя домой, ему показалось, что алкоголя в бутылке мало.

Мужчина взял пистолет неустановленной марки и вернулся в магазин. Там он начал стрелять по витринам и стеллажам с алкоголем. Его попытался остановить оператор видеонаблюдения, но злоумышленник выстрелил в него.

В пресс-службе суда сообщили, что с полученными травмами сотрудника магазина доставили в больницу, где утром следующего дня он скончался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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