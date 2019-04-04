Пьяный мужчина устроил стрельбу в магазине и смертельно ранил охранника
Тверской областной суд рассмотрит уголовное дело в отношении 59-летнего мужчины, который год назад строил стрельбу в магазине.
Следствие установило, что 26 апреля 2018 года пьяный мужчина купил в магазине «Микс» бутылку водки объемом в 0,5 литра. Придя домой, ему показалось, что алкоголя в бутылке мало.
Мужчина взял пистолет неустановленной марки и вернулся в магазин. Там он начал стрелять по витринам и стеллажам с алкоголем. Его попытался остановить оператор видеонаблюдения, но злоумышленник выстрелил в него.
В пресс-службе суда сообщили, что с полученными травмами сотрудника магазина доставили в больницу, где утром следующего дня он скончался.
ИСТОЧНИК KP.RU