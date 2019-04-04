«Тверская генерация» проводит мероприятия по пресечению неоплачиваемого отпуска тепловой энергии

СЕГОДНЯ 15:22 2019-04-04T15:22:48+03:00

В марте 2019 года ООО «Тверская генерация» реализовало право введения полного отключения поставки тепловой энергии согласно Федерального закона № 190 «О теплоснабжении» на объекты абонентов.

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В отношении 6 неплательщиков с общей суммой задолженности более 700 тыс. рублей было прекращено оказание услуг.

Данная процедура является наиболее действенной и понуждает неплательщиков погасить долги.

Право введения полного ограничения закреплено указанным Федеральным законом и обязывает потребителя обеспечить беспрепятственный доступ к теплопотребляющему оборудованию для совершения необходимых переключений.

Однако стоит отметить, что часть несознательных потребителей уклоняются от обязанностей, вплоть до учинения препятствий в виде оставленных транспортных средств над тепловыми камерами, тем самым преграждая доступ к оборудованию ресурсоснабжающей организации.

ИСТОЧНИК KP.RU