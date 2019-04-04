«Тверская генерация» проводит мероприятия по пресечению неоплачиваемого отпуска тепловой энергии
В отношении 6 неплательщиков с общей суммой задолженности более 700 тыс. рублей было прекращено оказание услуг.
Данная процедура является наиболее действенной и понуждает неплательщиков погасить долги.
Право введения полного ограничения закреплено указанным Федеральным законом и обязывает потребителя обеспечить беспрепятственный доступ к теплопотребляющему оборудованию для совершения необходимых переключений.
Однако стоит отметить, что часть несознательных потребителей уклоняются от обязанностей, вплоть до учинения препятствий в виде оставленных транспортных средств над тепловыми камерами, тем самым преграждая доступ к оборудованию ресурсоснабжающей организации.
ИСТОЧНИК KP.RU