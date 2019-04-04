Дело экс-руководства "Тверской генерации" рассмотрят в апелляционном порядке
В Тверском областном суде 25 апреля в апелляционном порядке будет рассмотрено дело экс-руководителей компании «Тверская генерация».
Яна Горелова и Сергея Горохова ранее признали виновными в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Наказание им назначили в Заволжском районном суде 31 января. Приговорили их к трем с половиной и четырем годам лишения свободы условно.
Но приговор попытались обжаловать. Сначала прокуратура попросила назначить Горелову и Горохову реальные сроки, в свою очередь адвокаты настаивают на полном оправдании своих подзащитных.
Напомним, коммунальщики сорвали отопительный сезон в 2015-2016 годах. Без тепла и горячей воды они оставили десятки жилых домов и тысячи горожан.
ИСТОЧНИК KP.RU