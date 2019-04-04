В конце мая в Твери состоится большой городской велопробег

СЕГОДНЯ 14:00 2019-04-04T14:00:30+03:00

Участвовать в нем могут все желающие

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В Твери 26 мая состоится большой городской велопробег "Навстречу лету- 2019". Принять участие в нем могут все желающие.

Регистрация участников начнется 26 мая в 10:00 на «Театральной площади». В это же время будет идти концерт, а в 11:30 состоится торжественное открытие праздника.

В 11:40 будет строиться велоколонна на участке улицы Советской от улицы Ивана Седых до Свободного переулка. Старт будет дан в 11:50. Проедут велосипедисты по маршруту: улица Советская – Тверской проспект – Новый мост – Набережная Афанасия Никитина – Старый мост – улица Советская.

Финиш велопробега будет в Городском саду. На территории нижней набережной в 12:30 начнутся спортивные велосоревнования: гонка 1-1, фигурное вождение велосипеда -детская фигурка, соревнования на скорость.

ИСТОЧНИК KP.RU