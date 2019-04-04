Уложенная полгода назад тротуарная плитка на пешеходных дорожках на аллее Славы в Твери начала разрушаться

СЕГОДНЯ 13:20 2019-04-04T13:20:56+03:00

Тротуары "вскрылись" после зимы Фото: vk.com/Подслушано в Мамулино

Местные жители считают, что подрядчик проводил работы в плохую погоду

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Жители микрорайона Мамулино Твери весной 2019 года заметили, что тротуарная плитка на недавно отремонтированной аллее Славы пришла в негодность. На пешеходных дорожках просто выпали камни.

Напомним, парк на улице Георгиевская благоустроили в 2018 году в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды".

Местные жители предполагают, что разрушаются дорожки из-за того, что подрядчик укладывал асфальтобетонное покрытие и тротуарную плитку в ноябре, когда уже был снег и стояли морозы.

- Никакого настроения нет туда ходить...Порадоваться не успели, – возмущены участники сообщества «Подслушано в Мамулино».

Стоит отметить, что территорию Аллеи Славы еще планируют доделывать: установить детские и спортивные площадки, сделать дорожки для катания на роликах, поставить лавочки, привести в порядок газоны.

ИСТОЧНИК KP.RU