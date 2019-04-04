Уложенная полгода назад тротуарная плитка на пешеходных дорожках на аллее Славы в Твери начала разрушаться
Жители микрорайона Мамулино Твери весной 2019 года заметили, что тротуарная плитка на недавно отремонтированной аллее Славы пришла в негодность. На пешеходных дорожках просто выпали камни.
Напомним, парк на улице Георгиевская благоустроили в 2018 году в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды".
Местные жители предполагают, что разрушаются дорожки из-за того, что подрядчик укладывал асфальтобетонное покрытие и тротуарную плитку в ноябре, когда уже был снег и стояли морозы.
- Никакого настроения нет туда ходить...Порадоваться не успели, – возмущены участники сообщества «Подслушано в Мамулино».
Стоит отметить, что территорию Аллеи Славы еще планируют доделывать: установить детские и спортивные площадки, сделать дорожки для катания на роликах, поставить лавочки, привести в порядок газоны.
ИСТОЧНИК KP.RU