В Тверской области нарушались правила перевозки детей

СЕГОДНЯ 12:35 2019-04-04T12:35:09+03:00

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Сотрудники прокуратуры Оленинского района Тверской области нашли нарушения во время проверки деятельности образовательных организаций. Выяснилось, что автобусы Оленинской и Ленинской школ не оборудованы необходимыми сигнальными устройствами, которые должны автоматически срабатывать при открытии служебных дверей. Кроме того, в «Оленинском ПАТП» не проводится инструктаж водителей, не в полном объеме заполняются путевые листы, а также возможен беспрепятственный доступ на территорию предприятия.

Как сообщает прокуратура Тверской области, восемь руководителей организаций были привлечены к дисциплинарной ответственности. В «Оленинском ПАТП» идет работа по установке шлагбаума и ограждения, а в школьных автобусах уже появилось необходимое оборудование.

ИСТОЧНИК KP.RU