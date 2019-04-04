2019-04-04T12:08:30+03:00
Происшествия

На трассе М-10 в Тверской области задержали автомобиль наркосбытчиков

Четверо мужчин организовали в регионе сбыт наркотиков через Интернет
Виктория ФОМИНА
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Машину злоумышленников остановили на трассе М-10 Фото: УМВД России по Тверской областиМашину злоумышленников остановили на трассе М-10 Фото: УМВД России по Тверской области
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Тверские полицейские на федеральной трассе М-10 задержали легковой автомобиль, за рулем которого был 27-летний водитель. Ехал он вместе с пассажиром.

Оперативники установили, что мужчины перевозили из Твери в Вышний Волочёк крупную партию наркотических средств. Запрещенное вещество они планированы расфасовать и продать наркозависимым. Во время досмотра автомобиля полицейские изъяли полимерные свёртки с запрещенным синтетическим веществом, а также наркотиком растительного происхождения. Общая масса изъятого составила свыше 100 граммов.

В УМВД России по Тверской области считают, что мужчины наладили сбыт наркотиков бесконтактным способом через интернет-сайт.

Во время следствия были установлены еще двое мужчин, причастных к противоправной деятельности. По местам проживания злоумышленников были проведены обыски. Стражи правопорядка обнаружили предметы для фасовки и употребления наркотиков, средства связи, банковские карты, а также обрез незарегистрированного гладкоствольного ружья и патроны к нему. Все фигуранты водворены в изолятор временного содержания. В их отношении возбуждены уголовные дела.

В задержании злоумышленников участие принимали сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области, сотрудники МО МВД России «Вышневолоцкий», экипаж ГИБДД и отряд спецназначения «Гром».

ИСТОЧНИК KP.RU

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