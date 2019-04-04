Жители частного сектора Старицы впервые получат квитанции за воду от«Тверь Водоканала»

СЕГОДНЯ 12:03 2019-04-04T12:03:31+03:00

С 1 марта 2019 года ООО «Тверь Водоканал» начал свою работу на территории города

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Старицы и Ново-Ямского сельского поселения. На основании концессионного соглашения предприятие занимается эксплуатацией водопроводно-канализационного комплекса муниципальных образований и одновременно осуществляет сбор платежей за оказанные населению и предприятиям услуги.

Теперь жители частного сектора Старица будут получать счет за воду и канализацию непосредственно от «Тверь Водоканала». Первые квитанции за март будут доставлены в середине апреля в полторы тысячи домовладений. Оплатить квитанции можно в Россельхозбанке без комиссии или в отделениях Сбербанка и Почты России с комиссией оператора.

Жители многоквартирных жилых домов платить за холодное водоснабжение и водоотведение по-прежнему будут через управляющую компанию «Старица-Домоуправ», с которой «Тверь Водоканал» заключил соответствующий договор.

Собственникам нежилых помещений напоминаем о необходимости заключить договор водоснабжения и водоотведения с ООО «Тверь Водоканал».

При возникновении вопросов по начислениям, данным в квитанциях или другим вопросам жители и юридические лица могут обратиться в офис «Тверь Водоканала», который работает по адресу: г.Старица, ул.Пионерская, д.15 или по телефону 8 (48263) 21-2-93. Офис работает с понедельника по четверг с 08.00 до 17.00. в пятницу – до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00, суббота, воскресенье – выходные дни.

ИСТОЧНИК KP.RU