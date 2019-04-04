Участники Тверского гражданского форума поддержали "Стратегию-2035"

СЕГОДНЯ 11:33 2019-04-04T11:33:27+03:00

Участники форума в целом высказали поддержку разработанному документу, но при этом был озвучен ряд предложений Фото: Виктория ЖУКОВА

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В Твери 29 и 30 марта проходил форум, в рамках которого был представлен проект Стратегии социально-экономического развития города до 2035 года.

Столицу Верхневолжья хотят улучшить, а Стратегия-2035 позволит объединить финансовые ресурсы, муниципальные программы, мероприятия, запланированные в рамках реализации национальных и федеральных проектов.

Участники форума в целом высказали поддержку разработанному документу, но при этом был озвучен ряд предложений. Также во время форума обсудили и другие темы: «Инфраструктура для развития НКО в регионе», «Социальное предпринимательство», «Приоритеты молодёжной политики региона», «Реновация смыслов малых городов».

Администрация Твери напоминает, что «Тверской гражданский форум» – ежегодное мероприятие, которое работает как площадка для обмена опытом активных горожан, а также для диалога жителей, представителей бизнеса и органов власти.

ИСТОЧНИК KP.RU