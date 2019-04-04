На некоторых водоемах в Тверской области лёд ещё по 30 сантиметров
При этом спасатели уже рекомендуют воздержаться от выхода на лед
Выходить на лед уже опасноФото: Павел МАРТИНЧИК
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Спасатели измерили толщину льда на водоемах Тверской области. С каждым днем лед становится все тоньше. Выходить на него уже опасно, несмотря на минусовую температуру воздуха ночью.
По данным на 3 апреля лед почти растаял на Волге в Твери, Зубцове, Конаково, Калининском, Калязинском районах. Вблизи населенных пунктов уже стали появляться промоины.
На Селигере толщина льда еще достигает 23 сантиметров, а на озерах в Бологовском и Пеновском районах – до 35 сантиметров.
На водоемах Весьегонского района толщина льда варьируется от 5 до 25 сантиметров.
ИСТОЧНИК KP.RU