2019-04-04T10:20:41+03:00
Происшествия

В суд направлено уголовное дело в отношении парня и девушки из Твери, которые совместно убили котенка

Убийство животного они сняли на видео и выложили в сеть
Виктория ФОМИНА
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Грозит молодым людям лишение свободы до пяти летГрозит молодым людям лишение свободы до пяти летФото: Анна КОЛПАКОВА
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Прокуратура Московского района Твери утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей. Пару молодых людей обвиняют в «Жестоком обращении с животными».

По версии следствия парень и девушка в октябре 2018 года убили котенка с применением садистских методов. Свои действия они сняли на видео и продемонстрировали в сети Интернет. Себя они оправдывали, считая, что это "гуманный" способ избавиться от животных.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

В областной прокуратуре сообщили, что грозит молодым людям лишение свободы до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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