2019-04-04T10:01:52+03:00
Недвижимость

Ряд домов в Московском районе Твери остался до вечера без холодной воды

Коммунальщики проводят плановые работы
Виктория ФОМИНА
Поделиться:
В зоне отключения роддомВ зоне отключения роддомФото: Елена РАКОВА
Изменить размер текста:

В Твери в Московском районе на улице Левитана проходят плановые работы. Из-за этого холодную воду перекрыли до 17:00 в домах:

- № 62 корп.1, 62б, 64 (роддом №1), 87 по улице Можайского;

- №48, 48 корп.1, 52, 54, 56, 58 корп.1-6 по улице Левитана;

- № 3, 6, 7 по улице Мирная;

- № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 по улице Новая;

Также работы на насосной станции идут в поселке Химинститута. В связи с этим жителей предупреждают о возможном понижении давления и снижении качества воды.

Подробную информацию можно узнать по телефону информационно-справочной службы - 62-01-02.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В суд направлено уголовное дело в отношении парня и девушки из Твери, которые совместно убили котенка
Популярны в Тверской области баскетбол, хоккей, гребля на байдарках и джиу-джитсу
21-летнего Александра Четверкина ищут в Твери уже практически месяц
Пять районов Тверской области в апреле посетят мобильные бригады врачей
Спасатели в Тверской области сняли с дерева котенка, который забрался на высоту пятого этажа
Тверь ждут три дня театрального фестиваля "Играем вместе"
Девушка уехала на такси из бара в Тверской области и пропала
Варроатоз погубил пчёл на пасеке в Тверской области и угрожает другим пчельникам
Более 380 детей в Тверской области страдают расстройствами аутического спектра
Обращений к медикам по поводу укусов клещей пока не зарегистрировано в Тверской области
Бешенства в Тверской области стало в два раза меньше
Бывший начальник управления МВД по Тверской области возглавит краснодарскую полицию
Ловить бездомных животных в Твери будут сотрудники МБУ "Зеленстрой", а заниматься пунктом передержки - зоозащитники
Семьи Твери приглашают на игровую программа «Люди тянутся к звездам»
Автоинспекторы после погони задержали автоугонщика на трассе М-10 в Тверской области