Ряд домов в Московском районе Твери остался до вечера без холодной воды

СЕГОДНЯ 10:01 2019-04-04T10:01:52+03:00

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В Твери в Московском районе на улице Левитана проходят плановые работы. Из-за этого холодную воду перекрыли до 17:00 в домах:

- № 62 корп.1, 62б, 64 (роддом №1), 87 по улице Можайского;

- №48, 48 корп.1, 52, 54, 56, 58 корп.1-6 по улице Левитана;

- № 3, 6, 7 по улице Мирная;

- № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 по улице Новая;

Также работы на насосной станции идут в поселке Химинститута. В связи с этим жителей предупреждают о возможном понижении давления и снижении качества воды.

Подробную информацию можно узнать по телефону информационно-справочной службы - 62-01-02.

ИСТОЧНИК KP.RU