Ряд домов в Московском районе Твери остался до вечера без холодной воды
Коммунальщики проводят плановые работы
В зоне отключения роддомФото: Елена РАКОВА
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В Твери в Московском районе на улице Левитана проходят плановые работы. Из-за этого холодную воду перекрыли до 17:00 в домах:
- № 62 корп.1, 62б, 64 (роддом №1), 87 по улице Можайского;
- №48, 48 корп.1, 52, 54, 56, 58 корп.1-6 по улице Левитана;
- № 3, 6, 7 по улице Мирная;
- № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 по улице Новая;
Также работы на насосной станции идут в поселке Химинститута. В связи с этим жителей предупреждают о возможном понижении давления и снижении качества воды.
Подробную информацию можно узнать по телефону информационно-справочной службы - 62-01-02.
ИСТОЧНИК KP.RU