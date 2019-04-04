21-летнего Александра Четверкина ищут в Твери уже практически месяц

СЕГОДНЯ 09:09 2019-04-04T09:09:48+03:00

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В Тверской области продолжаются поиски 21-летнего Александра Четверкина. Молодой человек бесследно исчез в ночь на 8 марта. Последний раз парня видели в поселке ДРСУ-2 Заволжского района и в районе Мигаловского моста.

Поиски Александра организованы во всех соседних областях. Вдоль трасс висят душераздирающие билборды "ОТЕЦ ИЩЕТ СЫНА"!.

Следователи СК уже возбудили уголовное дело после исчезновения парня об "Убийстве", чтобы максимально расширить проведение следственных мероприятий.

Волонтеры в первые дни поклеили более 3000 ориентировок. Сейчас информацию о пропавшем печатают на квитанциях, которые приходят практически в каждую квартиру. В поисках помогают не только спецслужбы, но и неравнодушные жители. Осмотрены огромные территории, поиски уже велись вдоль Волги. Но пока все действия не приносят результатов.

Напоминаем, Александр был одет в черную куртку с капюшоном, темно-синие джинсы, белые кроссовки, на голове – темно-синяя кепка. С собой он взял черную спортивную сумку с двумя ручками, паспорт, ключи, телефон и банковскую карту.

ИСТОЧНИК KP.RU