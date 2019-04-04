Пять районов Тверской области в апреле посетят мобильные бригады врачей

СЕГОДНЯ 08:40 2019-04-04T08:40:19+03:00

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Мобильные бригады врачей в апреле посетят пять районов Тверской области. Медики поедут в Молоковский, Конаковский, Сонковский, Жарковский и Зубцовский. Запланированы рейды с 4 по 23 апреля.

Необходимую помощь взрослому населению будут оказывать врачи узких специальностей: кардиолог, эндокринолог, гинеколог, онколог, офтальмолог и уролог.

В областном Минздраве напомнили, что выезды медбригад сформированы с учетом особенностей оказания медицинской помощи в районах.

Ближайший выезд состоится в четверг, 4 апреля. Врачи будут вести прием в Молоковской ЦРБ.

ИСТОЧНИК KP.RU