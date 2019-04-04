Пять районов Тверской области в апреле посетят мобильные бригады врачей
Медики ведут приемы в районных больницах
Участвую в рейдах врачи узких специальностейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Мобильные бригады врачей в апреле посетят пять районов Тверской области. Медики поедут в Молоковский, Конаковский, Сонковский, Жарковский и Зубцовский. Запланированы рейды с 4 по 23 апреля.
Необходимую помощь взрослому населению будут оказывать врачи узких специальностей: кардиолог, эндокринолог, гинеколог, онколог, офтальмолог и уролог.
В областном Минздраве напомнили, что выезды медбригад сформированы с учетом особенностей оказания медицинской помощи в районах.
Ближайший выезд состоится в четверг, 4 апреля. Врачи будут вести прием в Молоковской ЦРБ.
ИСТОЧНИК KP.RU