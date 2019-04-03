Девушка уехала на такси из бара в Тверской области и пропала

3 Апр 22:43 2019-04-03T22:43:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тверской области пропала Попова Елена Константиновна 1993 года рождения. Девушка 23 марта на такси уехала из бара, который находится по адресу: Зубцов, улица Победы, 16. До сих пор об ее местонахождении информации нет.

Волонтеры Тверского поисково-спасательного отряда «Сова» сообщили, что девушка могла поехать в сторону Ржева.

Ростом Елена 175 сантиметра. Она плотного телосложения, волосы светлые, короткие, глаза голубые. У девушки выбрит правый висок, на виске есть несколько татуировок, например, на виске и на левой руке выше кисти.

Одета была в белую толстовку, черные джинсы и темную жилетку.

Волонтеры просят всех, кто знает ее местонахождение, позвонить по телефонам:89157225566, 89201650885 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU