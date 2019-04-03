2019-04-03T21:20:16+03:00
Общество

Более 380 детей в Тверской области страдают расстройствами аутического спектра

Полностью излечивается аутизм сегодня у 10% детей
Виктория ТУШКОВА
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У 40% детей проявления болезни минимальны, что позволяет им обучаться в обычных школахУ 40% детей проявления болезни минимальны, что позволяет им обучаться в обычных школахФото: Мария ЛЕНЦ
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В Тверском областном психоневрологическом диспансере прошла конференция, посвящённая диагностике и лечению аутизма, приуроченная ко Всемирному дню распространения знаний об этом заболевании, отмечаемому 2 апреля.

- В последние годы количество детей с расстройствами аутического спектра значительно увеличилось, - сообщила главный детский психиатр Министерства здравоохранения Тверской области Марина Селянина. - Если в 2005 году их было порядка 50, то сейчас уже более 380 детей находится под наблюдением врачей-психиатров.

Специализированная помощь таким детям в Тверском областном психоневрологическом диспансере строится на базе оценки состояния больного ребенка с учетом его индивидуальных особенностей и представлена разными видами терапии - сообщает региональный минздрав.

По данным Научного центра психического здоровья Российской академии медицинских наук, 10% детей полностью излечивается от аутизма, у 40% детей проявления болезни минимальны, что позволяет им обучаться в обычных школах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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