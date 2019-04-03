Более 380 детей в Тверской области страдают расстройствами аутического спектра
В Тверском областном психоневрологическом диспансере прошла конференция, посвящённая диагностике и лечению аутизма, приуроченная ко Всемирному дню распространения знаний об этом заболевании, отмечаемому 2 апреля.
- В последние годы количество детей с расстройствами аутического спектра значительно увеличилось, - сообщила главный детский психиатр Министерства здравоохранения Тверской области Марина Селянина. - Если в 2005 году их было порядка 50, то сейчас уже более 380 детей находится под наблюдением врачей-психиатров.
Специализированная помощь таким детям в Тверском областном психоневрологическом диспансере строится на базе оценки состояния больного ребенка с учетом его индивидуальных особенностей и представлена разными видами терапии - сообщает региональный минздрав.
По данным Научного центра психического здоровья Российской академии медицинских наук, 10% детей полностью излечивается от аутизма, у 40% детей проявления болезни минимальны, что позволяет им обучаться в обычных школах.
ИСТОЧНИК KP.RU