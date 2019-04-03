2019-04-03T20:39:30+03:00
Общество

Обращений к медикам по поводу укусов клещей пока не зарегистрировано в Тверской области

А вот хозяева собак уже замечали кровососов на своих питомцах
Виктория ТУШКОВА
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Наступил сезон активности клещейНаступил сезон активности клещейФото: Александр БОЙКО
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Укусов клещей на территории области по состоянию на 1 апреля 2019 года не зарегистрировано - сообщает региональный Роспотребнадзор.

В рамках профилактических и противоэпидемических мероприятий ведомство продолжает контроль за вакцинопрофилактикой против клещевого вирусного энцефалита.

Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области (г. Тверь, ул. Дарвина, д.13, тел. 45-00-05) проводит исследования циркуляции клещей, а также поводит анализ клещей, снятых с людей, на наличие инфекций.

Также исследования на клещевые инфекции проводят в ряде лабораторий Твери и Тверской области.

Поскольку клещи в регионе стали активны, а некоторые наши читатели сообщали, что уже снимали кровососов со своих собак, "КП"-Тверь" напоминает, как избежать встречи с клещом и защитить своё здоровье в случае укуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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