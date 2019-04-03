2019-04-03T19:15:16+03:00
Здоровье

Бешенства в Тверской области стало в два раза меньше

В 2018 году к медикам за помощью обратились 4274 человека, который укусили животные
Виктория ФОМИНА
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Самые опасные - это укусы в лицо и кисти рукСамые опасные - это укусы в лицо и кисти рукФото: Борис КОКУРИН
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В Тверской области в 2018 году заболеваемость бешенством среди животных была в два раза ниже показателя года предыдущего. Среди заболевших 95% составляют дикие животные и только 5% - домашние.

За год по поводу укусов животных к медикам обратились 4274 жителей Тверской области, среди которых - 28,7 % детей.

Напоминаем, что бешенство - это инфекционное вирусное заболевание, характеризующееся поражением центральной нервной системы. Заразиться им можно через укус или ослюнении кожи больными животными. Самые опасные - это укусы в лицо и кисти рук.

В региональном управлении Роспотребнадзоре сообщили, что в 2018 и - начале 2019 года в Тверской области заболеваемость гидрофобией (другое название бешенства) у людей не регистрировалась.

В ведомстве настоятельно рекомендуют своевременно прививать от бешенства своих домашних животных, избегать контактов с дикими животными и не трогать павших зверей. При укусе, оцарапывании или ослюнении человека надо срочно промыть раны мыльным раствором в течение 15 минут. После этого обработать укусы перекисью водорода и настойкой йода. Затем в обязательном порядке обратиться к врачам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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