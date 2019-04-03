Бывший начальник управления МВД по Тверской области возглавит краснодарскую полицию

СЕГОДНЯ 18:03 2019-04-03T18:03:47+03:00

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Бывший начальник управления МВД России по Тверской области Владимир Андреев 1 апреля Указом Президента РФ был назначен на аналогичную должность в Краснодарском крае. Информация об этом появилась на официальном сайте краснодарской полиции.

Тверское управление МВД Владимир Андреев возглавлял с декабря 2014 года. Он был награждён медалями, наградным пистолетом Макарова, а также нагрудным знаком «Почётный сотрудник МВД России».

В марте 2019 года его освободили от занимаемой должности и перевели в Краснодарский край. С 1 апреля УМВД России по Тверской области возглавляет уроженец Пскова, Пётр Пырх.

ИСТОЧНИК KP.RU