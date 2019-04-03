2019-04-03T17:22:25+03:00
Общество

Ловить бездомных животных в Твери будут сотрудники МБУ "Зеленстрой", а заниматься пунктом передержки - зоозащитники

Пункт передержки будет работать в Больших Перемерках
Виктория ФОМИНА
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Пункт передержки будет работать в Больших ПеремеркахПункт передержки будет работать в Больших ПеремеркахФото: Наталья ПОПОВА
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В Твери планируется, что отловом и содержанием безнадзорных животных займутся сотрудники МБУ «Зеленстрой» и зоозащитная организация. Во вторник, 2 апреля, представители администрации Твери и депутат Тверской городской Думы Дмитрий Нечаев провели выездное совещание на месте, где будет открыт пункта передержки бездомных собак в Больших Перемерках.

Вся информация о пойманных животных будет согласно законодательству размещена в открытых источниках. Так, хозяева смогут найти информацию и забрать животное, которое потерялось. Пунктом передержки будут заниматься зоозащитники, на эти цели им будет выделена субсидия.

В администрации Твери сообщили, что в течение последнего времени ни один из аукционов по выбору подрядчиков на отлов и содержание безнадзорных животных не состоялся из-за отсутствия заявок от организаций. Поэтому было принято решение разделить функции по отлову и содержанию зверей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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