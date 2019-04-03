Семьи Твери приглашают на игровую программа «Люди тянутся к звездам»
Начало в 11.30
Приглашают больших и маленьких
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6 апреля, Тверской областной Дом народного творчества приглашает на Семейную субботу «Вся семья вместе, так и душа на месте!»
Программа будет насыщенной.
Гостей ждет интерактивная игровая программа «Люди тянутся к звездам». Далее посетители побывают на мастер-классе «Забавные Монстрики из мягкой проволоки». А в завершении посмотрят мультфильм «Большой Ух»
Начало в 11.30.
Стоимость входного билета: 50 рублей.
Справки по телефону: 35-75-34.
ИСТОЧНИК KP.RU