Автоинспекторы после погони задержали автоугонщика на трассе М-10 в Тверской области

СЕГОДНЯ 16:38 2019-04-03T16:38:55+03:00

Автоугонщик не справился с управлением и врезался в дерево Фото: УМВД России по Тверской области

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У 35-летнего жителя Твери с улицы 50 лет Октября угнали автомобиль марки «КИА». На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Ориентировку на похищенное транспортное средство направили всем нарядам, которые были задействованы в системе единой дислокации. Также был объявлен план «Перехват».

Подходящий по приметам автомобиль заметили на федеральной автодороге М-10 «Россия». Подозреваемый проигнорировал требование полицейских остановиться и попытался скрыться.

В районе села Хотилово Бологовского района водитель не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и врезалась в дерево. Водитель выбрался из салона и попытался убежать.

В УМВД России по Тверской области сообщили, что в отношении мужчины 1979 года рождения автоинспекторы составили пять административных материалов за нарушение ПДД. Также в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU