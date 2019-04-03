Автоинспекторы после погони задержали автоугонщика на трассе М-10 в Тверской области
У 35-летнего жителя Твери с улицы 50 лет Октября угнали автомобиль марки «КИА». На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Ориентировку на похищенное транспортное средство направили всем нарядам, которые были задействованы в системе единой дислокации. Также был объявлен план «Перехват».
Подходящий по приметам автомобиль заметили на федеральной автодороге М-10 «Россия». Подозреваемый проигнорировал требование полицейских остановиться и попытался скрыться.
В районе села Хотилово Бологовского района водитель не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и врезалась в дерево. Водитель выбрался из салона и попытался убежать.
В УМВД России по Тверской области сообщили, что в отношении мужчины 1979 года рождения автоинспекторы составили пять административных материалов за нарушение ПДД. Также в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU