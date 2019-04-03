2019-04-03T16:38:55+03:00
Происшествия

Автоинспекторы после погони задержали автоугонщика на трассе М-10 в Тверской области

Мужчина угнал автомобиль с улицы 50 лет Октября
Виктория ФОМИНА
Поделиться:
Автоугонщик не справился с управлением и врезался в дерево Фото: УМВД России по Тверской областиАвтоугонщик не справился с управлением и врезался в дерево Фото: УМВД России по Тверской области
Изменить размер текста:

У 35-летнего жителя Твери с улицы 50 лет Октября угнали автомобиль марки «КИА». На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Ориентировку на похищенное транспортное средство направили всем нарядам, которые были задействованы в системе единой дислокации. Также был объявлен план «Перехват».

Подходящий по приметам автомобиль заметили на федеральной автодороге М-10 «Россия». Подозреваемый проигнорировал требование полицейских остановиться и попытался скрыться.

В районе села Хотилово Бологовского района водитель не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и врезалась в дерево. Водитель выбрался из салона и попытался убежать.

В УМВД России по Тверской области сообщили, что в отношении мужчины 1979 года рождения автоинспекторы составили пять административных материалов за нарушение ПДД. Также в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Бывший начальник управления МВД по Тверской области возглавит краснодарскую полицию
Ловить бездомных животных в Твери будут сотрудники МБУ "Зеленстрой", а заниматься пунктом передержки - зоозащитники
Семьи Твери приглашают на игровую программа «Люди тянутся к звездам»
На дороги Твери будут наносить разметку термопластиком
52 водителя не прошли "Контроль трезвости" в Тверской области
Наталья Непряева заняла первое место в гонке на 10 км
На перекрестке в центре Твери не работает светофор
Мужчина похитил кошелька у посетителя кафе в Тверской области
Поисковики из Тверской области поедут на открытие всероссийской «Вахты Памяти-2019»
В Императорском дворце Твери пройдет программа, посвященная творчеству Сергея Довлатова
Автоинспекторы задержали пьяного водителя под Тверью
Жителям Тверской области предлагают организовать массовый субботник в рамках акции "Зеленая Весна-2019"
В Твери фирма задолжала трем охранникам почти 57 тысяч рублей
На 5% в Тверской области снизили плату за вывоз мусора
Жительница Тверской области похитила у своего приятеля ружье
Кассир "ЕРКЦ" в Тверской области присвоила себе более 330 тысяч рублей
«Тверь Водоканал» завершил перекладку коллектора на улице Освобождения
"Марафон здоровых привычек" пройдет в Твери
Женщина перебегала дорогу в неположенном месте в Твери и попала под машину
Жительница Тверской области обнаружила место, где собаки окрасились в синий цвет
В Твери 84-летний водитель нарушил правила и попал в ДТП
Перечень работ по капремонту многоквартирных домов расшили в Тверской области
Частную самоходную технику будут проверять в Тверской области