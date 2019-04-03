На дороги Твери будут наносить разметку термопластиком

СЕГОДНЯ 16:01 2019-04-03T16:01:04+03:00

В настоящее время с улиц продолжают убирать смет

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В Твери дорожники продолжают вывозить смёт с улиц. Также идёт подготовка к нанесению разметки термопластиком.

МУП «ЖЭК» уже обслуживает город по весеннему режиму. Перед предприятием стоит задача – оперативно подготовить территории весенним праздникам.

В администрации Твери сообщили, что в этом году технология нанесения разметки термопластиком впервые будет использована на большинстве объектов. Такая разметка сохраняется до года, а на некоторых улицах с небольшой загруженностью может служить вплоть до трёх лет.

Продолжается в городе уборка с улично-дорожной сети смёта, который остался после зимней обработки дорог песко-соляной смесью. Пока убирают грязь дворники, тракторы и погрузчики. Как только ночью установится плюсовая температура, к работе подключат пылесосы. Работать они будут в основном работать в ночное время, чтобы не мешать движению транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU