2019-04-03T16:01:04+03:00
Общество

На дороги Твери будут наносить разметку термопластиком

В настоящее время с улиц продолжают убирать смет
Виктория ФОМИНА
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МУП «ЖЭК» уже обслуживает город по весеннему режиму Фото: администрация ТвериМУП «ЖЭК» уже обслуживает город по весеннему режиму Фото: администрация Твери
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В Твери дорожники продолжают вывозить смёт с улиц. Также идёт подготовка к нанесению разметки термопластиком.

МУП «ЖЭК» уже обслуживает город по весеннему режиму. Перед предприятием стоит задача – оперативно подготовить территории весенним праздникам.

В администрации Твери сообщили, что в этом году технология нанесения разметки термопластиком впервые будет использована на большинстве объектов. Такая разметка сохраняется до года, а на некоторых улицах с небольшой загруженностью может служить вплоть до трёх лет.

Продолжается в городе уборка с улично-дорожной сети смёта, который остался после зимней обработки дорог песко-соляной смесью. Пока убирают грязь дворники, тракторы и погрузчики. Как только ночью установится плюсовая температура, к работе подключат пылесосы. Работать они будут в основном работать в ночное время, чтобы не мешать движению транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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