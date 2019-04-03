2019-04-03T15:22:31+03:00
Общество

52 водителя не прошли "Контроль трезвости" в Тверской области

Автоинспекторы каждые выходные ловят любителей неоправданного риска
Виктория ФОМИНА
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"Контроль трезвости" проходит в Тверской области каждые выходные"Контроль трезвости" проходит в Тверской области каждые выходныеФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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В Тверской области в выходные дни, с 29 по 31 марта, проходило профилактическое мероприятие «Контроль трезвости». Автоинспекторы в эти дни на дорогах Тверской области остановили 52 водителя, которые сели за руль с признаками опьянения. Девять из них были задержаны в Твери.

Госавтоинспекция Тверской области призывает жителей и гостей региона исключить факты управления транспортными средствами в состоянии опьянения. О нарушениях можно сообщить по телефону полиции 02; 102 или 112. Назвать необходимо марку автомобиля, государственный регистрационный знак, цвет и направление движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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