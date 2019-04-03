Наталья Непряева заняла первое место в гонке на 10 км

СЕГОДНЯ 14:57 2019-04-03T14:57:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 2 апреля, в Архагельской области прошел третий соревновательный день в рамках Чемпионата России по лыжным гонкам. Так, женщинам предстояло пробежать 10 км свободным стилем.

Быстрее всех пробежать дистанцию удалось тверской спортсменке Наталье Непряевой, которая финишировала с результатом в 23.59.7 минуты. На 13 секунд от нашей землячки отстала Анна Нечаевская, а еще на 19.6 секунды Анастасия Седова. Заметим, что все три спортсменки принимали участие в «бронзовой гонке» сборной России в южнокорейском Пхёнчхане.

ИСТОЧНИК KP.RU