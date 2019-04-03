2019-04-03T14:57:22+03:00
Спорт

Наталья Непряева заняла первое место в гонке на 10 км

Ближайшая соперница отстала от соперницы из Твери на 13 секунд
Альберт БОЙКОВ
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Наталья Непряева снова первая Фото: Федерация лыжных гонок РоссииНаталья Непряева снова первая Фото: Федерация лыжных гонок России
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Во вторник, 2 апреля, в Архагельской области прошел третий соревновательный день в рамках Чемпионата России по лыжным гонкам. Так, женщинам предстояло пробежать 10 км свободным стилем.

Быстрее всех пробежать дистанцию удалось тверской спортсменке Наталье Непряевой, которая финишировала с результатом в 23.59.7 минуты. На 13 секунд от нашей землячки отстала Анна Нечаевская, а еще на 19.6 секунды Анастасия Седова. Заметим, что все три спортсменки принимали участие в «бронзовой гонке» сборной России в южнокорейском Пхёнчхане.

ИСТОЧНИК KP.RU

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