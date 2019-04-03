На перекрестке в центре Твери не работает светофор

СЕГОДНЯ 14:25 2019-04-03T14:25:31+03:00

В Твери не работает светофор на перекрестке улицы Новоторжской и Тверского проспекта Фото: Евгений СВЕТЛЫЙ

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В Твери не работает светофор на перекрестке улицы Новоторжской и Тверского проспекта. Поломка по информации водителей произошла около 13:00 в среду, 3 апреля. Из-за этого центр города встал в пробку. Автомобильный поток стоит на протяжение всего Тверского проспекта и на улице Советской.

Подрядная организация уже занимается решение проблемы и устраняет поломку. Движение на участке в настоящее время осуществляется по знакам приоритета движения. Водители необходимо уступать дорогу пешеходам, как только те вступят на «зебру». По возможности лучше выбрать пути объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU