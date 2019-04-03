Мужчина похитил кошелька у посетителя кафе в Тверской области
В Тверской области у 34-летнего мужчины пропал кошелек с деньгами. Полицейские, разбираясь в случившемся, выяснили, что в день происшествия потерпевший оставил свои личные вещи без присмотра в городском кафе.
На месте происшествия стражи правопорядка посмотрели записи с камер видеонаблюдения, расположенных в зале и опросили возможных свидетелей произошедшего.
Оказалось, что кошелек забрал 36-летний житель Торжка. Мужчину доставили в отдел полиции, где он сознался в содеянном.
В УМВД России по Тверской области сообщили, что по факту кражи возбуждено уголовное дело. Грозит мужчине до пяти лет колонии. Пока он находится под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU