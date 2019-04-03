Мужчина похитил кошелька у посетителя кафе в Тверской области

СЕГОДНЯ 14:06 2019-04-03T14:06:02+03:00

За это ему грозит реальный срок

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В Тверской области у 34-летнего мужчины пропал кошелек с деньгами. Полицейские, разбираясь в случившемся, выяснили, что в день происшествия потерпевший оставил свои личные вещи без присмотра в городском кафе.

На месте происшествия стражи правопорядка посмотрели записи с камер видеонаблюдения, расположенных в зале и опросили возможных свидетелей произошедшего.

Оказалось, что кошелек забрал 36-летний житель Торжка. Мужчину доставили в отдел полиции, где он сознался в содеянном.

В УМВД России по Тверской области сообщили, что по факту кражи возбуждено уголовное дело. Грозит мужчине до пяти лет колонии. Пока он находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU