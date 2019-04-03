В Императорском дворце Твери пройдет программа, посвященная творчеству Сергея Довлатова
Начните выходные вечером пятницы с отличного настроения!
5 апреля в Тверском императорском дворце пройдет музейно-театральная программа «Двое», посвященная творчеству Сергея Довлатова.
Белла Ахмадулина, читая прозу Довлатова, всегда любовалась «устройством его фразы, как бы беспечной, вольной, смешливой, но подлежащей благовоспитанной дисциплине, составляющей грациозную формулу». Приглашаем зрителей вслед за поэтом насладиться обаянием, добротой, юмором, благородством художественного мира Сергея Довлатова.
Рассказы «Блюз для Натэллы», «Игрушка», «Роль» исполнит Алексей Зинатулин.
5 апреля в 18.00.
Вход: 200 руб.
Телефон для справок: (4822) 34-62-43
Адрес: ул. Советская, д. 3 (Тверской императорский дворец, Башня искусств, 1 этаж).
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